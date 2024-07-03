Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.
“Це частина коштів, передбачених програмою EFF обсягом 16 млрд доларів. Для їх отримання Україна виконала важливу домашню роботу та успішно пройшла четвертий перегляд програми — вперше у наших двосторонніх відносинах з МВФ”, — йдеться в повідомленні.
За словами Шмигаля, ця сума допоможе Кабміну фінансувати критичні видатки бюджету, соціальні допомоги, зарплати медиків та учителів.
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