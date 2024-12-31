Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що завдяки ініціативі "Армія дронів" Україна закупила більше 1,2 мільйона безпілотників.

Про це Шмигаль сказав під час засідання уряду.

Він підкреслив, що вітчизняна продукція на ринку дронів складає понад 96%.

“Самохідних артсистем Україні виготовляє більше, ніж будь-яка країна вільного світу. Значно просунулася ракетна програма. Було створено українську далекобійну зброю”, — зазначив він.

Прем’єр-міністр також зазначив, що в Україні почала працювати “данська модель” наповнення оборонно-промислового комплексу, за якою міжнародні партнери закуповують українську зброю для українських підприємств. Це дозволило залучити майже 1 мільярд доларів.