Про це Шмигаль сказав під час засідання уряду.
Він підкреслив, що вітчизняна продукція на ринку дронів складає понад 96%.
“Самохідних артсистем Україні виготовляє більше, ніж будь-яка країна вільного світу. Значно просунулася ракетна програма. Було створено українську далекобійну зброю”, — зазначив він.
Прем’єр-міністр також зазначив, що в Україні почала працювати “данська модель” наповнення оборонно-промислового комплексу, за якою міжнародні партнери закуповують українську зброю для українських підприємств. Це дозволило залучити майже 1 мільярд доларів.
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