До кінця року в Україні планують виробити 1,5 мільйона дронів, а також уряд запустив експериментальний проєкт із сертифікації шкіл операторів БПЛА.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду.

“Ще один напрямок підтримки нашого війська — це збільшення кількості зброї та техніки, яку мають українські захисники. Щодня працюємо з партнерами над збільшенням постачання зброї та працюємо над розвитком власного ОПК. У 2023 році виробництво зброї зросло втричі: кожен другий боєприпас у зоні бойових дій — український. До кінця року виготовимо 1,5 млн дронів. Не лише випускаємо безпілотники, а й готуємо кадри для управління ними”, — сказав Шмигаль.

Він також зазначив, що відсьогодні уряд надає старт експериментальному проєкту щодо сертифікації шкіл операторів БПЛА.

“Встановлюємо чіткі вимоги для цих шкіл та уніфікуємо навчальний процес. Навченим операторам дронів буде простіше отримати відповідну військово-облікову спеціальність”, — розповів посадовець.

За його словами, Кабмін затвердив порядок реалізації експериментального проєкту зі створення сертифікованих шкіл операторів БПЛА та безпілотних авіаційних комплексів.

Крім цього Шмигаль підкреслив, що сфера безпеки та оборони була пріоритетом в державному бюджеті 2024 року. За його словами, за вісім місяців понад 57% видатків загального фонду пішли на оборонні потреби.

Шмигаль зазначив, що наступного року уряд передбачив на цю галузь 2,2 трильйона гривень, що складає 26% ВВП.