Найєма не відпустили у відрядження на конференцію з відновлення України у Берлін через те, що на дату проведення повинна була відбутися нарада в уряді щодо виконання робіт з облаштування інженерно-технічного захисту.

Раніше агентство Bloomberg повідомляло, що Мустафа Найєм, відповідальний за відбудову, пропустить цьогорічну конференцію з відновлення у Берліні через “внутрішньополітичні чвари”.

“Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заблокував участь керівника Агентства з відновлення, а міністр інфраструктури був звільнений парламентом місяць тому і досі не знайдено заміни. Щорічна конференція з відновлення України 11-12 червня в Берліні має на меті мобілізувати міжнародну підтримку для відбудови після руйнувань, спричинених повномасштабним вторгненням Росії”, – повідомляло агентство.

За словами Мустафи Найєма, прем’єр-міністр особисто відхилив його прохання про відрядження до Берліну, не назвавши причину.

Проте джерела ЕП в уряді повідомляють, що на 12 червня було призначено нараду в уряді щодо виконання Агентством відновлення робіт з облаштування інженерно-технічного захисту другого рівня на об’єктах критичної інфраструктури та енергетики.

“Там мав бути заслуханий звіт агентства. Саме тому прем’єр-міністр не погодив відрядження керівника агентства”, – зазначають джерела.