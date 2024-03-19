Сьогодні відбулися переговори з Прем’єр-міністром Люксембургу Люком Фріденом, на яких обговорили продовження підтримки України конфіскацію російських активів.

Про це зазначив голова уряду в Telegram-каналі.

“Одне з ключових питань — це конфіскація заморожених російських активів. За попередніми даними, в Люксембурзі зберігається понад 6 млрд євро ресурсів рф. Наша принципова позиція — ці кошти повинні працювати на Україну вже зараз”, – зазначив Прем’єр-міністр України.

Також він додав, що для України важливо, аби всі російські заморожені суверенні активи пішли для стійкості та відновлення країни.

Шмигаль поінформував, що Люксембург висловив зацікавленість в реконструкції Криворізького району Дніпропетровської області, що є потужним індустріальним центром держави.

Голова уряду подякував Люксембургу і за військове співробітництво, а також за адвокацію макрофінансової допомоги минулого року та за сприяння схваленню програми Ukraine Facility цьогоріч.