Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зустрівся з прем'єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо для проведення міжурядових консультацій, головна увага яких буде приділена обговоренню дорожньої карти співпраці, підписаної під час попередньої зустрічі.

Про це повідомив Денис Шмигаль.

Зокрема, сторони обговорять спільні інфраструктурні проєкти, економічне співробітництво та питання енергетичної безпеки. Шмигаль відзначив важливу роль Словаччини в імпорті електроенергії до України, підкресливши, що країна завжди була надійним партнером у цьому питанні.

Також на порядку денному — підтримка мирного плану президента України Володимира Зеленського, питання євроінтеграції, розмінування українських територій, гуманітарна допомога та відновлення України. Обговорюватимуться також питання оборонних закупівель.

Також очікується підписання двосторонніх документів у рамках політики “нового прагматизму” між Україною та Словаччиною.