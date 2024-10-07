Про це повідомив Денис Шмигаль.
Зокрема, сторони обговорять спільні інфраструктурні проєкти, економічне співробітництво та питання енергетичної безпеки. Шмигаль відзначив важливу роль Словаччини в імпорті електроенергії до України, підкресливши, що країна завжди була надійним партнером у цьому питанні.
Також на порядку денному — підтримка мирного плану президента України Володимира Зеленського, питання євроінтеграції, розмінування українських територій, гуманітарна допомога та відновлення України. Обговорюватимуться також питання оборонних закупівель.
Також очікується підписання двосторонніх документів у рамках політики “нового прагматизму” між Україною та Словаччиною.
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