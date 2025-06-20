Шокуючий інцидент на Куп'янському напрямку: російський солдат з'їв товариша

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

На Куп’янському напрямку Харківської області стався шокуючий інцидент: російського солдата, який воював проти українських військ, з’їв його товариш по службі. За інформацією розвідників, цього військового на позивний “Фома” вважали зниклим безвісти.

Цю інформацію підтвердили дані, отримані з радіоперехоплення Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

“Ніхто нікуди не тікав, ‘Брелок’ його завалив, а потім їв на*** два тижні”, – командир одного з підрозділів окремого розвідувального батальйону 68-ї мотострілецької дивізії РФ

Цей підрозділ активно діє в районі селищ Западного та Лиману Першого, де тривають бойові дії.

Згодом стало відомо, що і самого “Брелка” знайшли мертвим, про що повідомляють у ГУР МО України. Його статус підтверджено як “200” (загиблий), що викликає додаткові роздуми, враховуючи його жахливий вчинок.