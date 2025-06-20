Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.
На Куп’янському напрямку Харківської області стався шокуючий інцидент: російського солдата, який воював проти українських військ, з’їв його товариш по службі. За інформацією розвідників, цього військового на позивний “Фома” вважали зниклим безвісти.
Цю інформацію підтвердили дані, отримані з радіоперехоплення Головного управління розвідки Міністерства оборони України.
“Ніхто нікуди не тікав, ‘Брелок’ його завалив, а потім їв на*** два тижні”,
Цей підрозділ активно діє в районі селищ Западного та Лиману Першого, де тривають бойові дії.
Згодом стало відомо, що і самого “Брелка” знайшли мертвим, про що повідомляють у ГУР МО України. Його статус підтверджено як “200” (загиблий), що викликає додаткові роздуми, враховуючи його жахливий вчинок.
Схожі новини для вас:
- Українські військові на Куп’янському напрямку ефективно нейтралізують російські безпілотники, знищуючи ворожу логістику та техніку.
- Українська розвідка успішно атакувала електропідстанцію в Калінінграді, завдавши збитків Росії на 5 млн доларів та припинивши електропостачання військових об’єктів.
- Ліквідовано колаборанта Михайла Грицая в окупованому Бердянську, який організовував репресії та катівні для військовополонених.