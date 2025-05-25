Переговори в Стамбулі: Заяви російської делегації та реакція України

Про це Кислиця сказав в ефірі телемарафону “Єдині новини”

Під час переговорів у Стамбулі голова російської делегації зробив шокуючу заяву, стверджуючи, що “війна – це коли росіяни вбивають росіян”. Цю інформацію озвучив перший заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця в ефірі телемарафону “Єдині новини”.

Кислиця зазначив, що російський представник на переговорах висловився про війну з певними нюансами, що свідчить про заперечення української національної ідентичності. “Вам прямо кажуть, що ви не українець, а росіянин”, – підкреслив він.

За словами Кислиці, під час перемовин російська сторона демонструвала цинізм і аморальність, висловлюючи погрози та цинічні коментарі. “Ми чули про довгі псевдоісторичні екскурси, а також про те, що ‘сьогодні ми вимагаємо 4 області, а завтра можемо вимагати 6 чи 8′”, – додав він.

Кислиця також вказав на те, що російська делегація не бажала присутності представників Сполучених Штатів на переговорах, хоча турецька сторона була присутня. “Турки відкрили перемовини, але на вимогу російської сторони не брали участі в обговореннях”, – зазначив він.

Голова української делегації Рустем Умєров, за словами Кислиці, проявив стійкість і чіткість у своїй позиції, незважаючи на провокації з боку росіян.

Переговори проходили чотирма мовами: українською, англійською, російською та турецькою. Українська делегація використовувала українську та англійську мови.

Деталі переговорів у Стамбулі

16 травня у Стамбулі відбулися перші прямі переговори між Україною та Росією з 2022 року. Російську делегацію очолив помічник президента Путіна Мединський, який вже брав участь у переговорах на початку повномасштабного вторгнення. Українську делегацію очолював міністр оборони Рустем Умєров.

Перед переговорами президент Зеленський зустрівся з президентом Туреччини Ердоганом і висловив своє незадоволення низьким рівнем російської делегації, назвавши його “бутафорським”. Проте, з поваги до Туреччини, він вирішив відправити делегацію до Стамбула.

Під час мирних переговорів 16 травня сторони досягли принципової домовленості про проведення нової зустрічі. Однак російська делегація висунула умову виведення українських військ з територій, які не були захоплені, і погрожувала окупацією Харківської та Сумської областей у разі відмови. Ця вимога стала передумовою для режиму припинення вогню, а також прозвучала заява про готовність Росії продовжувати війну роками.