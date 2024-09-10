Секретар Ради безпеки РФ Сергій Шойгу заявив, що переговори з Україною неможливі, доки українські військові знаходяться на території Росії. Його заяву поширюють російські медіа.

«До тих пір, поки ми не викинемо їх з нашої території, ми, звичайно ж, про жодні переговори з ними не говоритимемо», – підкреслив Шойгу.

Він також зазначив, що під час операції в Курській області «ЗСУ ставили за мету захопити атомну станцію, але їм це не вдалося».

У відповідь президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю NBC News зазначив, що Україні не потрібні російські території, а операція на Курщині спрямована на відновлення територіальної цілісності держави. Він також підкреслив, що дії ЗСУ в Курській області мали превентивний характер, і українське командування реалізувало план «А».

Зеленський зазначив, що Україна знала про можливість прориву російських військ через кордон у Сумській області, розташованій поруч з Курською. Якби це сталося, стримувати агресора було б набагато складніше. За його словами, операція у Курській області проводиться за чітко розробленим планом, і прорив там є лише частиною загального задуму.

До речі, під час операції в Курській області ЗСУ взяли в полон понад 600 російських військових. Про це також повідомив Володимир Зеленський, зазначивши, що серед полонених є офіцери та бойовики з підрозділів Кадирова.