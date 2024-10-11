Президент Володимир Зеленський прибув до Берліна для зустрічі з канцлером Німеччини Олафом Шольцом.

Про це йдеться у трансляції виступу лідерів.

Шольц підкреслив, що ключовим елементом підтримки України залишається допомога з протиповітряною обороною. Він повідомив, що вже передали Україні новий пакет на суму 600 млн євро, до якого входить п’ята система IRIS-T SLM, а також танки, гаубиці, боєприпаси та дрони.

«До кінця року за підтримки партнерів — Бельгії, Данії, Норвегії — поставимо в Україну ще один пакет на 1,4 млрд євро», — заявив Шольц.

Цей пакет також включає системи ППО, IRIS-T, зенітно-артилерійський комплекс Skynex, «гепарди», керовані гаубиці, самохідні артилерійські установки, бронемашини, бойові дрони, радари та боєприпаси.

Німеччина планує продовжити підтримку України й у 2025 році, заклавши в бюджет країни 4 мільярди євро на двосторонню військову допомогу.

Зеленський також повідомив, що представить Шольцу деталі свого плану перемоги, який передбачає примус Росії до миру та завершення війни до 2025 року.

Нагадаємо, що 10 жовтня Зеленський відвідав Лондон, де обговорив план перемоги з прем’єр-міністром Кіром Стармером, провів переговори з президентом Франції Емманюелем Макроном у Парижі та завершив день зустріччю з прем’єр-міністеркою Італії Джорджею Мелоні.