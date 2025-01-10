Канцлер Німеччини Олаф Шольц виступає проти виділення додаткових 3 мільярдів євро на військову підтримку України, яку ініціюють міністерка закордонних справ Анналена Бербок та міністр оборони Борис Пісторіус. Вони закликають до термінового надання допомоги до виборів у Бундестаг.

Про це повідомляє Der Spiegel.

Складений план додаткових поставок включає три батареї систем ППО Iris-T з ракетами, ракети Patriot, десять колісних гаубиць та артилерійські боєприпаси. МЗС і Міноборони ФРН наголошують на нагальності цих поставок через загострення ситуації в Україні та непевність щодо майбутньої підтримки з боку США після інавгурації Дональда Трампа.

“Після перемоги Дональда Трампа на президентських виборах у США стало незрозуміло, чи продовжуватиме Вашингтон надавати військову підтримку Україні після інавгурації 20 січня”, – йдеться у повідомленні.

Однак офіс канцлера Шольца, згідно з інформацією Der Spiegel, не вважає додаткову допомогу терміновою. Відомство вказує на достатність вже виділених 4 мільярдів євро в бюджеті на 2025 рік та можливість використання кредиту G7 у 50 мільярдів доларів за рахунок заморожених російських активів.

Джерела серед соціал-демократів припускають, що Шольц може уникати оголошення про додаткові поставки зброї Україні, щоб не втратити підтримку виборців СДПН під час виборчої кампанії.