Федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц виступає за участь Росії у другому "Саміті миру". Це питання попередньо погоджено з Президентом України Володимиром Зеленським.

Про це повідомляє ZDF, посилаючись на інтерв’ю Шольца німецьким ЗМІ.

“Я вважаю, що зараз настав момент, коли нам також потрібно обговорити, як ми можемо вийти з цієї ситуації війни та досягти миру швидше, ніж здається зараз”, — зазначив канцлер.

Видання зазначає, що у Шольца була дуже конфіденційна розмова з українським лідером, й канцлер зазначив, що стосунки із Зеленським “хороші”.

Нагадаємо, в Раді національної безпеки та оборони заявили, що Росія не готова до предметних переговорів з Україною. За словами секретаря РНБО Олександра Литвиненка, “росіяни мають стратегічну культуру, відмінну від західної й дискутувати з ними можна лише з позиції сили”.