Про це повідомляє ZDF, посилаючись на інтерв’ю Шольца німецьким ЗМІ.
“Я вважаю, що зараз настав момент, коли нам також потрібно обговорити, як ми можемо вийти з цієї ситуації війни та досягти миру швидше, ніж здається зараз”, — зазначив канцлер.
Видання зазначає, що у Шольца була дуже конфіденційна розмова з українським лідером, й канцлер зазначив, що стосунки із Зеленським “хороші”.
Нагадаємо, в Раді національної безпеки та оборони заявили, що Росія не готова до предметних переговорів з Україною. За словами секретаря РНБО Олександра Литвиненка, “росіяни мають стратегічну культуру, відмінну від західної й дискутувати з ними можна лише з позиції сили”.
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