Про це повідомляє видання Aachener Zeitung.

Шольц зауважив, що під час останнього дзвінка Путін не вийшов за межі повторення звичних пропагандистських тез.

“Це було розчарування, тому що він просто знову повторив усі свої формули”, – сказав Шольц.

За словами канцлера, головною метою діалогу було донести до російського лідера, що Німеччина не припинить підтримувати Україну. Також Шольц закликав Путіна вивести війська, наголосивши, що це є ключовою умовою для встановлення миру.

“І це має бути зроблено, і я зроблю це знову. Але ми не повинні плекати жодних ілюзій”, – додав він.

Попри складнощі у комунікації, Шольц переконаний, що подібні контакти необхідні для просування мирного врегулювання конфлікту, хоча досягнення значущих змін потребує часу та подальшої наполегливості.