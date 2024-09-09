Канцлер Німеччини Олаф Шольц розробляє "мирний план" щодо війни між Росією та Україною, який включає можливість збереження за Росією окупованих українських територій.

Про це пише італійська газета La Repubblica.

Видання зазначає, що Шольц планує увійти в історію як “канцлер миру”, використавши війну в Україні, щоб повернути втрачені позиції.

“Приголомшений руйнівними результатами виборів у Тюрінгії та Саксонії і переслідуваний дедалі наполегливішими чутками про те, що можлива поразка 22 вересня в Бранденбурзі може змусити його зробити крок назад, канцлер вирішив розіграти українську карту, щоб вибратися з глухого кута”, — пише видання.

Видання з посиланням на джерела в парламенті зазначає, що канцлер Німеччини працює разом із деякими однопартійцями “над свого роду “Мінськими угодами”, які передбачають можливість передачі частин української території Москві.

При цьому джерело зазначає, що “канцлер хоче прогнути Україну за будь-яку ціну”.