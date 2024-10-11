President Joe Biden listens as German Chancellor Olaf Scholz speaks during a meeting in the Oval Office of the White House in Washington, Friday, March 3, 2023. (AP Photo/Susan Walsh)

Про це йдеться у повідоменні на сайті Білого дому.

Байден підкреслив необхідність не лише військової допомоги Україні, а й підтримки американо-німецьких відносин.

“Президент наголосив на незмінній міцності американсько-німецьких відносин і відзначив свій намір продовжувати тісну співпрацю з геополітичних пріоритетів, включаючи підтримку захисту України від російської агресії”, йдеться у заяві.

Своєю чергою інформацію про розмову двох лідерів підтвердили й у Бундесвері.

“Сьогодні ввечері, 10 жовтня 2024 року, федеральний канцлер Шольц розмовляв телефоном із президентом США Джо Байденом”, йдеться у повідомленні Бундесверу.