У четвер, 10 жовтня 2024 року, президент США Джо Байден провів телефонну розмову з канцлером Німеччини Олафом Шольцом, під час якої обговорили важливість підтримки України у боротьбі з російською агресією.

Про це йдеться у повідоменні на сайті Білого дому.

Байден підкреслив необхідність не лише військової допомоги Україні, а й підтримки американо-німецьких відносин.

“Президент наголосив на незмінній міцності американсько-німецьких відносин і відзначив свій намір продовжувати тісну співпрацю з геополітичних пріоритетів, включаючи підтримку захисту України від російської агресії”, — йдеться у заяві.

Своєю чергою інформацію про розмову двох лідерів підтвердили й у Бундесвері.