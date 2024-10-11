Про це йдеться у повідоменні на сайті Білого дому.
Байден підкреслив необхідність не лише військової допомоги Україні, а й підтримки американо-німецьких відносин.
“Президент наголосив на незмінній міцності американсько-німецьких відносин і відзначив свій намір продовжувати тісну співпрацю з геополітичних пріоритетів, включаючи підтримку захисту України від російської агресії”, — йдеться у заяві.
Своєю чергою інформацію про розмову двох лідерів підтвердили й у Бундесвері.
“Сьогодні ввечері, 10 жовтня 2024 року, федеральний канцлер Шольц розмовляв телефоном із президентом США Джо Байденом”,— йдеться у повідомленні Бундесверу.
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