Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на проінформовані джерела.
Як пише видання, розмова відбувається у критичний для України момент, коли країна готується до третьої зими під ударом з боку РФ. Значні частини енергетичної інфраструктури країни пошкоджені або зруйновані.
Німеччина, другий за величиною партнер України після США, вже пообіцяла виділити мільярди євро як допомогу. Тим часом, європейські лідери висловлюють занепокоєння через можливі зміни у зовнішній політиці США після президентських виборів.
Колишній президент США Дональд Трамп раніше заявляв про плани швидкого врегулювання війни між Україною та Росією. Європейські чиновники побоюються, що такий сценарій може закріпити російські територіальні завоювання.
Проте нинішня адміністрація Байдена посилює підтримку України. Держсекретар США Ентоні Блінкен під час візиту до Брюсселя наголосив, що кожен долар із затвердженого пакета допомоги в розмірі 61 мільярд доларів буде витрачено максимально ефективно.
Європейські лідери також закликають США посилити санкції проти Росії і припинити постачання технологій, які Москва використовує для виробництва зброї.
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