Про це повідомляє Sueddeutsche Zeitung.

За словами Шольца, завдяки урядовій програмі Job-Turbo кількість працюючих українців уже зросла до понад 200 тисяч.

Шольц підкреслив, що є ще сотні тисяч українців, які могли б розпочати працювати, і він хоче, щоб цей процес був пришвидшений. Канцлер визнав, що не всі біженці можуть відразу працювати за своєю кваліфікацією, оскільки потрібно пройти певні процедури визнання дипломів. Проте можна почати з неповного робочого дня і отримати необхідні сертифікати згодом, як це роблять в інших країнах.

Відповідальність за процес визнання дипломів канцлер поклав на федеральні землі та роботодавців. Він розкритикував наявність багатьох дублюючих органів для визнання професійних кваліфікацій, назвавши це “нісенітницею”.

«Це нісенітниця. Ми дуже стараємось зменшити кількість органів визнання, не може бути так, щоб із 2000 лікарів, які знайшли захист у Німеччині, лише 120 отримали дозвіл на роботу, “ – сказав канцлер.

Тривала дискусія в Німеччині стосується того, що велика частина українських біженців отримує допомогу по безробіттю, чого не мають інші категорії біженців. Багато українців, які приїхали в перші дні війни, досі живуть на ці кошти, не працюючи з різних причин, що спровокувало заклики до скорочення виплат. З лютого 2022 року до липня 2024 року понад мільйон українців переїхали до Німеччини.