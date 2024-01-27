Канцлер Німеччини Олаф Шольц поїде до Сполучених Штатів у першій половині лютого, де проведе зустріч з президентом Джо Байденом, щоб обговорити допомогу Україні.

Про це повідомляє Bloomberg.

У повідомленні вказується, що лідери країн під час зустрічі планують згуртувати підтримку навколо допомоги Україні в той час, коли у Конгресі продовжуються суперечки щодо кордону.

Джерела видання повідомляють, що двосторонню зустріч у Білому домі планують провести протягом другого тижня лютого. Раніше Шольц заявляв, що союзники роблять недостатньо для України і повинні посилити підтримку.

У четвер речник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що США вважають, що в цій мережі коаліції, союзників і партнерів все ще є дуже багато енергії, щоб допомогти підтримати Україну.

“Кожна країна робить це по-своєму і робить це настільки, наскільки вона може.Тож, як і ми, це суверенні рішення, але ми не бачили жодних послаблень чи роз’єднаності, коли йдеться про підтримку України”, – сказав Кірбі.