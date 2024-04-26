Про це пише видання Zeit.
Ексміністр оборони Великої Британії звинувачує Шольца у слабкому лідерстві щодо війни в Україні. Проте він наголошує, що розуміє побоювання німецького канцлера з приводу ескалації напруженості, але вони безпідставні.
“Червоні лінії Росії – це як крейда, стерта з дошки”, – наголосив Воллес.
Він акцентував, що замість того, щоб виключати постачання Taurus, Шольцу краще назвати умови, які можуть виправдати постачання ракет.
“Краще, ніж сказати “ні, я не буду їх постачати”, сказати “ми постійно стежимо за ситуацією, і якщо Росія продовжить, ми переглянемо її”, — сказав Воллес.
Колишній міністр також негативно поставився до заморожування війни. Він нагадав, що Росія за вісім років після нападу на Крим наростила силу і тоді вже напала повномасштабно.
“Проблема із заморожуванням полягає в тому, що ви повинні це гарантувати. Але ми спробували б, і українці сказали б, що Британія, Америка, Німеччина та Франція не виконали цю гарантію” – додав він.
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