Про це пише видання Zeit.

Ексміністр оборони Великої Британії звинувачує Шольца у слабкому лідерстві щодо війни в Україні. Проте він наголошує, що розуміє побоювання німецького канцлера з приводу ескалації напруженості, але вони безпідставні.

“Червоні лінії Росії – це як крейда, стерта з дошки”, – наголосив Воллес.

Він акцентував, що замість того, щоб виключати постачання Taurus, Шольцу краще назвати умови, які можуть виправдати постачання ракет.

“Краще, ніж сказати “ні, я не буду їх постачати”, сказати “ми постійно стежимо за ситуацією, і якщо Росія продовжить, ми переглянемо її”, — сказав Воллес.

Колишній міністр також негативно поставився до заморожування війни. Він нагадав, що Росія за вісім років після нападу на Крим наростила силу і тоді вже напала повномасштабно.