Речник з питань безпеки опозиційної партії Німеччини ХДС Родеріх Кізеветтер заявив, що бачить ознаки того, що канцлер Олаф Шольц планує зустрітися із російським диктатором Володимиром Путіним 23 лютого.

Про це опозиціонер Кізеветтер написав у соцмережі X у суботу, 4 січня.

Як він зазначив, наразі треба бути готовими до до сюрпризів під час виборчої кампанії.

“З’являється дедалі більше ознак того, що Шольц поїде до Москви або зустрінеться з Путіним до 23 лютого. Для України реалізація намічених планів означає, серед іншого, призупинення дії Паризької хартії на 10−20 років. Показовим буде те, як на все це відреагує українське населення чи наші сусіди”, — написав він.

За його словами, на березень нібито запланована зустріч обраного президента США Дональда Трампа і Путіна.

2 січня лідерка Соціал-демократичної партії Німеччини Саскія Ескен виступила за продовження телефонних переговорів з Путіним. Водночас вона стверджувала, що особиста зустріч Путіна і Шольца не є доцільною.

Нагадаємо, 15 листопада Олаф Шольц уперше за майже два роки провів телефонну розмову з Путіним. Перед розмовою канцлер Німеччини також поговорив із Зеленським.