Про це опозиціонер Кізеветтер написав у соцмережі X у суботу, 4 січня.
Як він зазначив, наразі треба бути готовими до до сюрпризів під час виборчої кампанії.
“З’являється дедалі більше ознак того, що Шольц поїде до Москви або зустрінеться з Путіним до 23 лютого. Для України реалізація намічених планів означає, серед іншого, призупинення дії Паризької хартії на 10−20 років. Показовим буде те, як на все це відреагує українське населення чи наші сусіди”, — написав він.
За його словами, на березень нібито запланована зустріч обраного президента США Дональда Трампа і Путіна.
2 січня лідерка Соціал-демократичної партії Німеччини Саскія Ескен виступила за продовження телефонних переговорів з Путіним. Водночас вона стверджувала, що особиста зустріч Путіна і Шольца не є доцільною.
Нагадаємо, 15 листопада Олаф Шольц уперше за майже два роки провів телефонну розмову з Путіним. Перед розмовою канцлер Німеччини також поговорив із Зеленським.
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