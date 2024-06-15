Канцлер Німеччини Олаф Шольц вважає, що так звана мирна ініціатива президента Росії Володимира Путіна з ультимативними вимогами до України має на меті відволікти увагу світу від Глобального саміту миру у Швейцарії. Водночас Шольц впевнений, що Україна незабаром отримає обіцяну допомогу.

Про це він заявив в інтерв’ю телеканалу ZDF.

Коментуючи набір ультиматумів очільника Кремля, канцлер Німеччини сказав, що “це несерйозна пропозиція, але вона пов’язана з мирною конференцією, яка проходить у Швейцарії”.

“Водночас Путін також показав, у чому він насправді зацікавлений, а саме в класичному імперіалістичному захопленні територій. Ось чому це не та пропозиція, яка може спрацювати. Важливо, щоб для України був справедливий і чесний мир. І Україна повинна бути в змозі не підписатися під будь-яким диктатом Путіна, а діяти у власних інтересах”, – додав Шольц.

На думку Шольца, переважна більшість країн так званого Глобального Півдня “абсолютно чітко усвідомлює, що йдеться про загарбницьку війну з боку Росії”. Також німецький канцлер висловив впевненість, Україна отримає обіцяну Заходом допомогу.

“Тепер Україні зрозуміло, що вона отримає підтримку. Водночас це сигнал країнам, що вони мають спосіб організувати підтримку. І це сигнал Путіну, що неправильно розраховувати на зменшення підтримки”, – додав Шольц.