Про це він сказав етері радіостанції Antenne Bayern, цитує DW.
«Як сказав президент США – йдеться лише про можливість захистити велике місто, наприклад, Харків», — зазначив він.
За словами Шольца, рішення надати Україні право використовувати німецьку зброю було ретельно продумано у співпраці з «друзями та союзниками» Німеччини. Він також запевнив, що ніколи не дозволив би тиснути на нього, щоб переконати ухвалити «неправильні та несвоєчасні рішення».
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