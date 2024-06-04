Канцлер Німеччини не вважає, що можливість України завдавати ударів німецькою зброєю по військових цілях на території Росії призведе до ескалації.

Про це він сказав етері радіостанції Antenne Bayern, цитує DW.

«Як сказав президент США – йдеться лише про можливість захистити велике місто, наприклад, Харків», — зазначив він.

За словами Шольца, рішення надати Україні право використовувати німецьку зброю було ретельно продумано у співпраці з «друзями та союзниками» Німеччини. Він також запевнив, що ніколи не дозволив би тиснути на нього, щоб переконати ухвалити «неправильні та несвоєчасні рішення».