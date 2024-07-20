Про це Шольц заявив у своїй промові з нагоди 80-річчя невдалого замаху на Адольфа Гітлера в суботу, 20 липня, пише Spiegel.

Шольц заявив, що з огляду на власну історію Німеччина повинна міцно стояти на боці демократії та на боці України, яка за неї бореться сьогодні. У своїй промові політик також згадав про мужність українського народу у боротьбі проти повномасштабної агресії РФ.

“З огляду на нашу власну історію, для Німеччини в цій ситуації може бути лише одне місце: на боці України. У 2024 році ми не можемо відзначати це 20 липня, не думаючи про відважних громадян України, які більше двох років чинять опір злочинній російській агресивній війні”, – сказав Шольц.

Згадуючи про диктатора РФ Володимира Путіна, Шольц сказав, що нині триває війна, “якою російські правителі відверто переслідують мету завоювання України і знищення її як суверенної країни – через 79 років після закінчення Другої світової війни і 79 років після набуття чинності Статуту Організації Об’єднаних Націй”.

Очільник уряду ФРН також закликав німців до пильності у питанні захисту демократії.

“Демократія процвітає завдяки участі громадян, їхнього ставлення один до одного з повагою та протистояння усім видам людиноненависництва та екстремізму. Ті, хто борються з нашою демократією, завжди зустрінуть наш рішучий опір”, – додав Шольц.