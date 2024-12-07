Канцлер Німеччини Олаф Шольц провів телефонну розмову з обраним президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом. Після неї він повідомив журналістам, що зможе домовитися з американським лідером про спільну стратегію щодо України.

Про це німецький канцлер сказав в інтерв’ю групі газет Funke, про що пише Reuters.

“Я впевнений, що ми зможемо розробити спільну стратегію для України. Моїм керівним принципом залишається те, що нічого не можна вирішити, не давши висловитись українському народу”, – сказав Шольц.

Він додав, що розмовляв із майбутнім президентом США “детально” і що його команда безпосередньо спілкується з радниками Трампа з безпеки. Також канцлер підкреслив, що зараз важливо, щоб “вбивства припинилися якнайшвидше”, а суверенітет і незалежність України “були гарантовані”.

Як зазначає Reuters, Україна стає головним питанням у передвиборчій кампанії за дострокові вибори в Німеччині, які відбудуться в лютому 2025 року, після розпаду минулого місяця правлячої коаліції Шольца в Берліні.