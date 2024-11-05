Під час свого першого офіційного візиту до Німеччини новий генеральний секретар НАТО Марк Рютте зустрівся з канцлером Олафом Шольцом, який заявив, що наразі не бачить потреби у прийнятті нових рішень щодо наближення України до членства в Альянсі.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

Шольц підкреслив, що всі необхідні кроки вже були зроблені під час самітів НАТО у Вільнюсі в 2023 році та у Вашингтоні цьогоріч. Він зазначив, що з тих пір “ситуація не змінилася”.

На думку канцлера, пріоритетом НАТО має бути не запрошення України, а забезпечення впевненості, що українські сили не залишаться без зброї.

Марк Рютте не прокоментував перший пункт Плану перемоги президента Володимира Зеленського, який передбачає негайне запрошення України до Альянсу. Він лише нагадав, що рішення саміту у Вашингтоні містило згадку про “незворотний шлях” для України, і висловив впевненість, що “одного дня Україна стане членом Альянсу”.