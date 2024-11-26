Про це повідомляє ZDF.

Зазначається, що розмова виявилася напруженою та не принесла значних зрушень, оскільки позиція російської сторони залишається незмінною.

Шольц пояснив, що вважає необхідними навіть складні бесіди, адже вони є важливими для збереження діалогу. Він зазначив, що перед повномасштабним вторгненням особисто зустрічався з Путіним, де висловив свої переконання та попередив, що заяви Кремля, які стали приводом для війни, не відповідають дійсності.

“Всі аргументи фактично повторилися знову. І для мене було зрозуміло, що я також повинен повторити свої. Тобто, Путін, не чекайте, що ми зменшимо нашу підтримку. Ви повинні знайти вихід з цієї війни. Ви повинні припинити свої атаки та вивести свої війська”, – наголосив Шольц.

Канцлер підкреслив, що мирне вирішення конфлікту потребує більше зусиль, ніж звичайний телефонний дзвінок, а очікування швидкого прогресу є хибними. За його словами, позиція Кремля залишається незмінною, а російський лідер не продемонстрував готовності до змін.