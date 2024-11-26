олаф шольц

Про це повідомляє ZDF.

Зазначається, що розмова виявилася напруженою та не принесла значних зрушень, оскільки позиція російської сторони залишається незмінною.

Шольц пояснив, що вважає необхідними навіть складні бесіди, адже вони є важливими для збереження діалогу. Він зазначив, що перед повномасштабним вторгненням особисто зустрічався з Путіним, де висловив свої переконання та попередив, що заяви Кремля, які стали приводом для війни, не відповідають дійсності.

“Всі аргументи фактично повторилися знову. І для мене було зрозуміло, що я також повинен повторити свої. Тобто, Путін, не чекайте, що ми зменшимо нашу підтримку. Ви повинні знайти вихід з цієї війни. Ви повинні припинити свої атаки та вивести свої війська”, – наголосив Шольц.

Канцлер підкреслив, що мирне вирішення конфлікту потребує більше зусиль, ніж звичайний телефонний дзвінок, а очікування швидкого прогресу є хибними. За його словами, позиція Кремля залишається незмінною, а російський лідер не продемонстрував готовності до змін.

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