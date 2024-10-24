Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц в інтерв’ю ZDF.
Шольц нагадав, що НАТО ухвалив рішення стосовно перспектив вступу України на самітах у Вільнюсі та Вашингтоні, й, на його думку, “наразі немає потреби в якихось нових рішеннях за межами цього”.
“Країна, яка воює, не може стати членом НАТО. Усі це знають, з цим немає жодних розбіжностей. І в НАТО запрошення зазвичай досить швидко пов’язують із членством”, – додав він.
Далі канцлер Німеччини заявив, що повномасштабне вторгнення Росії в Україну вимагає виважених дій, які, з одного боку, гарантують підтримку Києву, а з іншого боку, гарантують, що це не перетвориться на війну між Москвою і НАТО.
“Це те, де я дуже чітко висловлюю свою позицію і не зміню її”, – наголосив Шольц.
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