Запрошення України до НАТО, що першим пунктом "плану перемоги", не стоїть на порядку денному, оскільки країна, яка воює, не може стати членом Альянсу.

Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц в інтерв’ю ZDF.

Шольц нагадав, що НАТО ухвалив рішення стосовно перспектив вступу України на самітах у Вільнюсі та Вашингтоні, й, на його думку, “наразі немає потреби в якихось нових рішеннях за межами цього”.

“Країна, яка воює, не може стати членом НАТО. Усі це знають, з цим немає жодних розбіжностей. І в НАТО запрошення зазвичай досить швидко пов’язують із членством”, – додав він.

Далі канцлер Німеччини заявив, що повномасштабне вторгнення Росії в Україну вимагає виважених дій, які, з одного боку, гарантують підтримку Києву, а з іншого боку, гарантують, що це не перетвориться на війну між Москвою і НАТО.

“Це те, де я дуже чітко висловлюю свою позицію і не зміню її”, – наголосив Шольц.