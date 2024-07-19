Канцлер Німеччини Олаф Шольц відреагував на заклик президента Володимира Зеленського до західних союзників збивати російські ракети та безпілотники над Україно, заявивши, що про це не може бути й мови.

Про це повідомляє DW.

Шольц заявив, що не готовий зняти обмеження на використання західної зброї для ударів по цілях на території РФ.

“Я бачу такий консенсус, що про такі кроки не може бути й мови, і США також дуже чітко висловилися щодо цього”, – відповів німецький канцлер на питання, чи згодний він з іншими країнами НАТО щодо цих закликів Зеленського.

Володимир Зеленський на саміті закликав західних партнерів посилити протиповітряну оборону України та зняти обмеження щодо ударів західною зброєю по цілях на території Росії.

Він також згадав, що у квітні партнери допомогли Ізраїлю відбити масований комбінований удар Ірану і підкреслив, що ракети й дрони не є “носіями державного суверенітету”, тому необхідна колективна воля, щоб збивати їх.