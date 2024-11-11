Про це повідомив речник уряду Штеффен Гебештрайт, цитує Tagesschau.

Під час телефонної розмови Шольц підкреслив готовність продовжувати “десятиліття успішної співпраці між урядами двох країн”. Також сторони домовилися спільно працювати над поверненням миру в Європі.

Також Шольц особисто привітав Трампа із перемогою на виборах. Водночас, як додало видання, інші подробиці не розголошуються.