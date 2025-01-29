Про це пише Reuters.
“Він втручається на користь правих політиків по всій Європі. І це дійсно огидно, і це не добре для демократичного розвитку в усьому Європейському Союзі”, — заявив Шольц.
Видання Reuters нагадало, що Маск неодноразово критикував Шольца і його уряд, закликаючи його піти у відставку та висловлюючи підтримку AfD. Американський бізнесмен заявляв, що ультраправа партія “Альтернатива для Німеччини” (AfD) є єдиним рятівником країни.
Крім того, на передвиборному заході партії Маск заявив, що німці не повинні відчувати провину за гріхи своїх предків і повинні пишатися своєю культурою.
“Я абсолютно критично ставлюся до того, що сказав Ілон Маск про історію Німеччини”, — заявив канцлер Німеччини.
Він додав, що його країна і надалі нестиме відповідальність за те, що зробили німці в минулому.
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