Про це сказав канцлер Німеччини Олаф Шольц у інтерв’ю німецькому виданню t-online.
Шольц зазначив, що Трамп поділяє думку, що війну можна зупинити лише тоді, коли Україна буде сильною у військовому плані.
Канцлер також висловив упевненість, що США та Європа зможуть досягти скоординованої політики щодо безпекових гарантій для України, незважаючи на деякі побоювання.
Шольц наголосив, що просте припинення вогню не забезпечить стійкий мир і підкреслив важливість консультацій з Україною щодо її майбутнього.
“На більш пізньому етапі ми також будемо обговорювати гарантії безпеки для України, і Німеччина також відіграватиме в цьому важливу роль”, – підкреслив канцлер Шольц.
- Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги: що до нього увійшло
- Рютте: Зеленський повинен припинити несправедливу критику канцлера Німеччини Шольца
- Шольц заявив про передачу Україні шостого комплексу ППО IRIS-T