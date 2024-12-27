Обраний президент США Дональд Трамп вважає, що припинення війни в Україні можливе тільки в разі сильної військової позиції України.

Про це сказав канцлер Німеччини Олаф Шольц у інтерв’ю німецькому виданню t-online.

Шольц зазначив, що Трамп поділяє думку, що війну можна зупинити лише тоді, коли Україна буде сильною у військовому плані.

Канцлер також висловив упевненість, що США та Європа зможуть досягти скоординованої політики щодо безпекових гарантій для України, незважаючи на деякі побоювання.

Шольц наголосив, що просте припинення вогню не забезпечить стійкий мир і підкреслив важливість консультацій з Україною щодо її майбутнього.