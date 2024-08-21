Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Україна не консультувалася з Берліном щодо свого наступу на Курську область РФ. Голова німецького уряду вважає, що ця військова операція обмежена у території та, ймовірно, у часі.

Слова політика у Кишиневі передає агенція Reuters.

Шольц заявив, що Берлін “уважно стежить” за подальшим розвитком подій навколо операції у Курській області.

“Україна готувала свою військову операцію у Курській області дуже таємно і без зворотного зв’язку (з Німеччиною. – Ред.), що, безумовно, пов’язано з ситуацією. Це дуже обмежена операція з погляду простору і, ймовірно, також з погляду часу”, – розповів канцлер.

Окремо політик заявив, що Німеччина й надалі залишатиметься найбільшим прихильником України в Європі, Ці слова прозвучали після суперечок, що точилися в останні дні навколо можливого скорочення допомоги Берліна Києву.

За словами політика, план G7 щодо використання доходів від заморожених російських активів для надання позик є “технічно складним, але політично проясненим”, і це надасть Україні значне збільшення підтримки.