Слова політика у Кишиневі передає агенція Reuters.
Шольц заявив, що Берлін “уважно стежить” за подальшим розвитком подій навколо операції у Курській області.
“Україна готувала свою військову операцію у Курській області дуже таємно і без зворотного зв’язку (з Німеччиною. – Ред.), що, безумовно, пов’язано з ситуацією. Це дуже обмежена операція з погляду простору і, ймовірно, також з погляду часу”, – розповів канцлер.
Окремо політик заявив, що Німеччина й надалі залишатиметься найбільшим прихильником України в Європі, Ці слова прозвучали після суперечок, що точилися в останні дні навколо можливого скорочення допомоги Берліна Києву.
За словами політика, план G7 щодо використання доходів від заморожених російських активів для надання позик є “технічно складним, але політично проясненим”, і це надасть Україні значне збільшення підтримки.
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