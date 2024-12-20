Про це заявив канцлер Олаф Шольц, повідомляє German Aid to Ukraine.

“Наразі постачається ще одна система IRIS-T, я думаю, сьогодні, а також Gepard SPAAG, які ми продовжуємо постачати разом з усіма боєприпасами, виробництво яких ми відновили”, – зазначив Шольц.

Однак канцлер не уточнив, про який саме тип комплексу IRIS-T йдеться – SLS чи SLM.

Нагадаємо, учора, 19 грудня, Данія виділила 2,1 мільярда данських крон (понад 281 мільйон євро) на посилення української протиповітряної оборони. Це вже 23-й пакет допомоги Україні, який також включає фінансування для підтримки функціонування українських винищувачів F-16.