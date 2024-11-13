Про це він сказав під час виступу у Бундестазі.

“Я проти того, щоб зброя, яку ми постачаємо, била вглиб російської території. І я не зміню своєї позиції щодо постачання крилатих ракет з Німеччини“, — заявив Шольц, коментуючи своє негативне ставлення до передачі Україні Taurus.

Під час виступу канцлера депутати з Вільної демократичної партії, яка вийшла з урядової коаліції, скандували слово “Taurus”. Представники партії виступали за надання далекобійного озброєння для України.

Заява Шольца пролунала в період передвиборчої кампанії, адже 16 грудня у Бундестазі пройде голосування за вотум довіри уряду. Якщо депутати не підтримають його, це може призвести до дострокових парламентських виборів, запланованих на 23 лютого 2025 року.

Водночас Шольц підкреслив, що Німеччина продовжить підтримку України у війні проти Росії, але не за рахунок скорочення соціальних витрат.