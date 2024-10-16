Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив про готовність обговорити з російським диктатором Володимиром Путіним можливість справедливого миру в Україні.

Про це він заявив під час свого виступу в Бундестазі 16 жовтня, повідомляє газета Frankfurter Allgemeine.

“Тому правильно і те, що коли нас запитають, ми теж поговоримо з президентом Росії, ми говоримо: так, це теж так”, — сказав Шольц.

Він також підкреслив, що Німеччина повинна “інтенсивно підтримувати” Україну у її захисті від російської агресії, прагнучи до якнайшвидшого завершення повномасштабної війни. Канцлер нагадав про безліч “жертв імперіалістичного божевілля російського президента” в Україні та наголосив, що подібне не повинно повторитися в Європі.

Шольц також зауважив, що Німеччина вже організовувала мирні конференції, і під час міжнародної зустрічі у Швейцарії було анонсовано ще одну конференцію, на якій Росія буде присутньою. Водночас канцлер підкреслив, що усі переговори та заходи проходитимуть лише “за погодженням з Україною та її союзниками”, без втручання за її спиною.