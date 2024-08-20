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Шольц заявив, що потрібно думати про перспективи миру та підтримувати Україну, аби не допустити перемогу РФ

Олаф Шольц зазначив, що світ повинен одночасно працювати над досягненням миру в Україні та не припиняти підтримувати український народ.

Вівторок, 20 серпня 2024, 08:33

Цю заяву канцлер Німеччини зробив під час зустрічі з жителями Бремена.

«Звісно, ми маємо підтримувати Україну, щоб вона могла захиститися, щоб Росія не могла перемогти. Але водночас ми маємо думати про перспективи миру», – зазначив Шольц.

Також він зазначив, що світова спільнота створює умови для цього, посилаючись на зустрічі в Копенгагені, Джидді, Валетті, а також Саміт миру у Швейцарії. Канцлер підкреслив, що він і Президент України Володимир Зеленський погоджуються, що на наступній конференції повинна бути присутня і Росія.

Водночас Шольц застеріг, що не можна допустити, щоб після певних домовленостей російські війська змогли перегрупуватися та знову розпочати наступ, коли українці можуть бути виснажені та не здатні протистояти.

Канцлер також наголосив, що мир не буде досягнутий, якщо Україна перестане отримувати військову допомогу.

«Тоді Україні кінець. Так не піде», – підкреслив Шольц.

Шольц висловив сумнів у чесності намірів Путіна, який для початку мирних переговорів вимагає від України не лише відмовитися від тимчасово окупованих територій, але й віддати інші землі. Він зазначив, що ця нечесність була очевидна ще до початку війни, згадавши свій візит до Москви перед повномасштабним вторгненням, де він обговорював з Путіним можливість членства України в НАТО. Тоді Шольц запевнив, що таке членство не відбудеться найближчі 30 років, і що Альянс не має наміру розміщувати ракети в Україні.

Канцлер додав, що постійно розмірковує над тим, як досягти завершення війни в Україні.

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Теги: заява Шольця, Німеччина, Україна

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