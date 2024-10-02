Канцлер Німеччни Олаф Шольц запевнив, що Україна отримає кредит у 50 мільярдів доларів за рахунок заморожених російських активів.

Про це Олаф Шольц заявив під час «громадянського діалогу» у німецькому місті Шверіні, повідомляє Укрінформ.

Шольц зазначив, що кредит у 50 мільярдів доларів є “цілком свідомою обіцянкою стабільності для України”, що дасть їй змогу мати необхідну підтримку в найближчому майбутньому.

“Це також послання російському президенту, що він не має розраховувати, що в якийсь момент підтримка (України – ред.) просто зникне, і він зможе “з’їсти” всю країну”, – підкреслив канцлер.

Нагадаємо, лідери країн “Великої сімки” погодили механізм виділення допомоги Україні на $50 мільярдів коштом використання заморожених російських активів. Кошти планують виділити до кінця 2024 року, а погашати кредит будуть за рахунок доходів від заморожених російських активів.

Згідно з цим планом, ЄС і США візьмуть на себе по близько $20 млрд кожен, а решту 10 мільярдів розділять між собою Велика Британія, Японія та Канада.

Водночас США вимагають гарантій, щоб російські активи, більшість з яких зберігаються в Європі, залишалися при цьому замороженими.

При цьому Путін назвав цей план “крадіжкою” і пригрозив, що це “не залишиться непокараним”.