Стрілянина на Закарпатті: постраждалі та затримання нападників у Великому Березному

Як повідомляє Facebook-сторінка Західного регіонального управління ДПСУ

У Великому Березному, що на Закарпатті, відбулася стрілянина, внаслідок якої постраждали жінка та неповнолітній хлопець. За інформацією Західного регіонального управління Державної прикордонної служби України, інцидент стався під час перевірки осіб, які могли бути залучені до незаконного переправлення військовозобов’язаних за кордон.

Як повідомила речниця Поліції Закарпаття Ганна Дан, прикордонники стали мішенню для нападників, які почали кидати в них каміння. В результаті цього двоє працівників ДПСУ отримали травми.

Для захисту прикордонники були змушені застосувати гумові кулі та спеціальні засоби. Підозрюваних у нападі затримали, а поліція відкрила кримінальне провадження за частиною 2 статті 345 Кримінального кодексу України, що стосується погрози або насильства щодо працівників правоохоронних органів.

Крім того, правоохоронці розглядають можливість кваліфікації умисного пошкодження автомобіля прикордонників, про що повідомила Ганна Дан. Постраждалих прикордонників було госпіталізовано для надання медичної допомоги.

Наразі триває з’ясування стану пораненої жінки та дитини, які також постраждали внаслідок цього інциденту.