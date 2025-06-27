Стрілянина на Соборній площі в Одесі: поранений госпіталізований

За даними Головного управління Нацполіції Одеської області

На Соборній площі в Одесі сталася стрілянина, про що повідомили у пресслужбі Головного управління Національної поліції Одеської області. Цей інцидент викликав значний резонанс серед місцевих жителів.

Згідно з попередніми даними, під час конфлікту з невідомою особою один з місцевих мешканців отримав вогнепальне поранення. Потерпілий був терміново доставлений до лікарні, де йому надали необхідну медичну допомогу.

Учасники інциденту, які могли бути причетні до стрілянини, зникли з місця події. Наразі правоохоронці активно працюють на місці, щоб з’ясувати всі деталі та обставини, що призвели до цього інциденту.

Розслідування триває, і інформація про події буде оновлюватися в міру надходження нових даних.