Джордж Клуні виступив з критикою проти подальшої виборчої кампанії Джо Байдена в есе для New York Times, після чого його підтримали інші відомі актори.

Про це пише The Hill.

Голлівудські зірки, включаючи лауреата премії «Оскар» Джорджа Клуні, режисера Роба Райнера та актора Майкла Дугласа, висловили підтримку ідеї про те, що Джо Байден повинен відступити від участі в президентських перегонах.

Вони вважають, що Байден не той самий, яким був раніше, і закликають його поступитися на користь іншого кандидата. Ці заяви можуть мати вплив на фінансову підтримку виборчої кампанії серед електорату.

«Джо Байден ефективно служив Сполученим Штатам із честю, порядністю та гідністю, втім Джо Байдену час піти у відставку», – написав Роб Райнер, режисер фільму «Коли Гаррі зустрів Саллі».

Заклики від демократів до Джо Байдена піти з виборчих перегонів стали більш настійними після його неудачних теледебатів у червні. Чинний президент не планує відступати і продовжує свою участь у виборах, хоча його однопартійці висловлюють застереження щодо його шансів на перемогу.