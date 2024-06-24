Контррозвідка Служби безпеки затримала прикордонника-агента ФСБ. Він збирав інформацію про Сили оборони на північних рубежах Волині

Про це повідомили у Службі безпеки України у Волинській області.

Так, за даними спецслужби, йдеться про завербованого російською спецслужбою контрактника, керівника відділення місцевого прикордонного загону.

“За вказівкою окупантів “кріт” встановлював локації укріпрайонів та орієнтовну чисельність українських військ, які обороняють прикордоння з білоруссю. Також він намагався передати координати складів з озброєнням та боєприпасами ЗСУ на території регіону. У разі виконання ворожих завдань, окупанти обіцяли “евакуювати” свого агента на територію Росії та влаштувати до окупаційних угруповань РФ”, – йдеться у повідомленні.

Російського агента затримали в ході спецоперації поблизу місця служби. Контррозвідники СБУ залучали спецпризначенців ЦСО “А”. У подальшому СБУ провела комплексні заходи для убезпечення локацій українських військ.

За даними слідства, фігурант був дистанційно завербований співробітником ФСБ Олексієм Добрицьким, який дислокується у тимчасово окупованому Луганську. Контрактник потрапив у поле зору РФ, коли проходив службу на сході України. Згодом його перевели до одного із підрозділів прикордонного загону у Волинській області.

Для комунікації агент та його російський куратор використовували анонімний чат у месенджері. Під час обшуку в помешканні та на робочому місці затриманого вилучено мобільний телефон та комп’ютер, які він використовував у злочинній діяльності

Відтак чоловікові оголосили підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 ККУ). Наразі зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення.