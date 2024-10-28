Про це повідомили у СБУ та в Офісі генпрокурора.

За даними слідства, у вересні 2024 року мешканець м. Покровськ, який працював у гуманітарній продовольчій програмі та представляв благодійну організацію, отримав через Telegram пропозицію від представника ФСБ РФ співпрацювати. Чоловік погодився допомагати у підривній діяльності на шкоду Україні.

Він фіксував місця дислокації особового складу, артилерії та інших військових об’єктів. Зловмисник надсилав ворогу графічні координати та скриншоти з “Google Maps”. Частина координат, які він передав, використовувалася ворогом для атак дронами та артилерією.

Контррозвідники СБУ викрили агента ще на початковому етапі його розвідактивності та затримали. Синхронно було проведено комплексні заходи для убезпечення позицій Сил оборони.

Під час обшуків у затриманого вилучено мобільний телефон з анонімним чатом у месенджері, який він використовував для комунікації із співробітником ФСБ.

На підставі отриманих доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.