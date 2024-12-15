У результаті циклону Чідо, який обрушився на французький заморський департамент Майотта в Індійському океані напередодні, загинути могли кілька сотень людей.

Офіційна кількість жертв циклону Чідо на Майотті наразі становить 14 людей, але є “безумовно, кілька сотень загиблих”, заявив префект Майотти Франсуа-Ксав’є Б’євіль.

“Можливо, ми наближаємося до тисячі або навіть кількох тисяч… Ми не зможемо порахувати всіх жертв”, – додав він, маючи на увазі, що загиблих за місцевою традицією ховають протягом доби.

Циклон Чідо пронісся над Майоттою – французьким архіпелагом в Індійському океані на північ від Мадагаскару – в ніч проти суботи, 14 грудня, принісши вітер зі швидкістю понад 220 кілометрів на годину.

За даними французьких синоптиків, це найсильніший шторм, що обрушився на французький архіпелаг за останні 90 років.