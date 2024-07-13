Нідерландська компанія визнала провину в незаконній участі будівництва Кримського мосту, за що її оштрафували на 1,8 млн євро.

Про це пише Openbaar Ministerie.

Dieseko Group BV була звинувачена прокуратурою у порушенні міжнародних торговельних санкцій через продаж установок та комплектуючих для будівництва Кримського мосту в період з 2015 по 2016 рік.

Це стало відомо після розслідування, яке показало, що компанія порушила заборону Євросоюзу на продаж товарів та надання послуг у Криму після окупації Росією.

Dieseko Group BV виплатила державі 1,78 млн євро в межах позасудового врегулювання, включаючи штраф та позбавлення незаконно отриманої вигоди. Компанія визнала провину і пообіцяла уникати подібних порушень у майбутньому.