Міністерство оборони України планує додати до застосунку "Резерв+" нову опцію, яка дозволить сплачувати штрафи за порушення військового обліку в електронному форматі.

Про це повідомила заступниця міністра оборони з цифровізації Катерина Черногоренко в інтерв’ю для 24 каналу.

“Багато людей не хочуть йти в ТЦК для цього, брати квитанцію. Технічна можливість для реалізації сплати штрафів у ‘Резерв+’ є, навіть є законопроект, що, якщо людина добровільно емітує квитанцію, то отримує 50% знижки на штраф в аналогії з порушенням правил державного руху”, – зазначила Черногоренко.

Наразі в Україні розмір штрафу за порушення правил військового обліку становить від 17 000 до 25 000 гривень. Однак, сплатити його через електронні сервіси поки що неможливо.

За словами Черногоренко, технічна готовність для впровадження цієї функції в “Резерв+” уже є. Якщо відповідний законопроєкт буде ухвалений парламентом до кінця року, то нову можливість можуть запустити на початку наступного року. Це стане кроком до спрощення процесу і дозволить уникнути особистого відвідування військових комісаріатів.

Нагадаємо, що раніше у “Резерв+” з’явилася функція отримання відстрочки від мобілізації. За перші декілька днів послугою скористалися вже 100 тисяч осіб, які змогли отримати або поновити свої відстрочки онлайн.