Про це повідомили в Національній поліції України та “Укрзалізниці”.
“За узгодженим Укрзалізницею та Національною поліцією планом у м. Києві та Київській області тривають процесуальні дії. Їхня мета — зупинити діяльність організованої злочинної групи, яка “паразитувала” на рядових залізничниках. Проводяться обшуки та вилучення речових доказів, опитування та затримання”, — написали в “УЗ”.
Зранку оперативники Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції, слідчі поліції Києва та працівники Солом’янської прокуратури проводять обшуки за місцями проживання осіб, причетних до кримінальних схем, а також в офісах “Укрзалізниці”.
Окрім того, слідчі дії проходять у потягах міжнародного сполучення під час їх відправлення та прибуття.
“Просимо пасажирів із розумінням поставитися до ситуації та сприяти правоохоронцям у виконанні ними службових обов’язків”, — наголосили у Нацполіції.
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