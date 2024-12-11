Правоохоронці проводять слідчі дії на кількох об'єктах "Укрзалізниці" у рамках розслідування зловживань деяких посадових осіб. Це призвело до фінансових збитків та дефіциту квитків на міжнародні маршрути.

Про це повідомили в Національній поліції України та “Укрзалізниці”.

“За узгодженим Укрзалізницею та Національною поліцією планом у м. Києві та Київській області тривають процесуальні дії. Їхня мета — зупинити діяльність організованої злочинної групи, яка “паразитувала” на рядових залізничниках. Проводяться обшуки та вилучення речових доказів, опитування та затримання”, — написали в “УЗ”.

Зранку оперативники Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції, слідчі поліції Києва та працівники Солом’янської прокуратури проводять обшуки за місцями проживання осіб, причетних до кримінальних схем, а також в офісах “Укрзалізниці”.

Окрім того, слідчі дії проходять у потягах міжнародного сполучення під час їх відправлення та прибуття.