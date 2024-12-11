Про це повідомили в Національній поліції України та “Укрзалізниці”.

“За узгодженим Укрзалізницею та Національною поліцією планом у м. Києві та Київській області тривають процесуальні дії. Їхня мета — зупинити діяльність організованої злочинної групи, яка “паразитувала” на рядових залізничниках. Проводяться обшуки та вилучення речових доказів, опитування та затримання”, — написали в “УЗ”.

Зранку оперативники Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції, слідчі поліції Києва та працівники Солом’янської прокуратури проводять обшуки за місцями проживання осіб, причетних до кримінальних схем, а також в офісах “Укрзалізниці”.

Окрім того, слідчі дії проходять у потягах міжнародного сполучення під час їх відправлення та прибуття.

“Просимо пасажирів із розумінням поставитися до ситуації та сприяти правоохоронцям у виконанні ними службових обов’язків”, — наголосили у Нацполіції.