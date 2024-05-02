Штучний інтелект від МЗС виявився Діпфейком? З'ясувалося, що співачка, за прототипом якої начебто створили ШІ, попередньо їздила у МЗС записувати відео.

Ще вчора увесь інтернет і соціальні мережі заполонила інформація про сучасні технології, які використовує Міністерство Закордонних справ. На своєму офіційному сайті МЗС України пише, що призначило “цифрову особу для інформування щодо консульських питань”.

“Представниця МЗС з консульських питань Вікторія Ші створена на основі реальної людини—української співачки та інфлюенсерки Розалі Номбре, яка погодилася pro bono взяти участь в проєкті МЗС і виступити в якості прототипу для представниці.” – йдеться у заяві.

І хоча у МЗС зазначили, що “команда проєкту відзняла та оцифрувала” реальну людину, сама співачка у себе в Інстаграм поділилася інформацією, що “попередньо кілька разів їздила знімати відео”.

“Мене навіть фізично немає в МЗС. Два рази я там була, зачитала взагалі інший текст. Всьо.” – розповіла інфлюенсерка на своїй сторінці в Інстаграм.

Тобто є вірогідність, що насправді у міністерстві використали технологію зміни губ, а не створили окремий штучний інтелект.

Адже для ШІ попередні фільмування і запис будь-яких відео, а тим паче з начитуванням текстів не потрібен. Технології ШІ дозволяють створити з нуля людину, її обличчя, голос, статуру тощо. Достатньо фото або детального опису персонажу, який необхідно намалювати.

Та на цьому питання щодо Вікторії не закінчилися. Адже з’ясувалося, що Розалі Номбре, яка є прототипом аватара, після окупації Донбасу у 2014 році неодноразово відвідувала Донецьк та публікувала звідти фото.

Розібравшись у темі ШІ редакція “Межа” дійшла висновку, що скоріш за все, у МЗС використовують технологію запрограмованого робота із заготовленими відео та технологію діпфейку, ефекту накладання губ і зміни рухів. А не ШІ. Можливо даний аватар Вікторія буде відповідати на запити вже заготовленими текстами. А технологія штучного інтелекту передбачає, що він сам має обробити інформацію і надати відповідь, самостійно і враховуючи власну базу даних.