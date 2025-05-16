15 травня на Харківському напрямку російські війська здійснили штурм, використовуючи різноманітну техніку, включаючи мотоцикли та багі. Про це повідомив Олег Синєгубов, керівник Харківської обласної військової адміністрації.

Ситуація на півночі Харківщини загострилася, оскільки ворог розпочав активні штурмові дії, застосовуючи броньовану техніку та інші засоби пересування. Всі ворожі бронемашини, а також мотоцикли і піхота були знищені українськими військовими.

Синєгубов також зазначив, що деякі окупанти відмовилися брати участь у наступі. «Ми спілкувалися з нашими військовими, які відбивали цей штурм. За перехопленими даними стало відомо, що кілька ворожих підрозділів, які мали підтримувати наступ, вирішили не йти вперед, спостерігаючи за ефективністю наших військ на полі бою», – розповів він.

Керівник ОВА підкреслив, що значні сили ворога були знищені, і наразі не спостерігається аномального скупчення російських військ у Харківській області. Проте противник продовжує підводити резерви для нових штурмів та тиску на позиції українських військових.

«Всі напрямки залишаються під загрозою, оскільки ворог намагатиметься атакувати там, де виявить слабкість наших позицій. Проте наші воїни надійно тримають оборону, відбиваючи всі ворожі атаки», – зазначив Синєгубов.