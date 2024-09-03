Про це повідомив офіс Генерального прокурора.
Імен та прізвищ фігурантів у повідомленні не називають, але обставини справи вказують на Нестора Шуфрича та В’ячеслава Черепаню, зазначає видання “Українська правда”. Їм інкриміновано фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни та повалення конституційного ладу, захоплення державної влади, зміни меж території і державного кордону України. Крім цього народному обранцю також інкриміновано державну зраду.
“Розслідуванням встановлено, що обвинувачені разом з іншими довіреними нардепу особами після окупації півострову ворогом забезпечили реєстрацію нерухомості – будинку та земельної ділянки в смт Сімеїз АР Крим за законами рф. Це майно народний обранець придбав у 2013 році через підконтрольне підприємство та довірених осіб.
У 2016 році з метою охорони майна на тимчасово окупованому півострові обвинувачені організували укладення договору охорони з незаконним воєнізованим формуванням окупаційної влади в АР Крим – «ФГУП «Охрана» росгвардії по Республіці Крим».
В подальшому вони організували передачу та перерахування росгвардії рф, яка бере участь у війні проти України, понад 648,7 тис російських рублів за охорону майна”, — йдеться в повідомленні.
Також, народний депутат України був завербований ворожими спецслужбами та виконував завдання одного із колишніх заступників секретарів РНБО, який у 2014 році виїхав до Москви.
Обвинувачений систематично у своїх виступах та інтерв’ю публічно поширював наративи держави-агресора, проводячи підривну діяльність проти України. Він підтримував ідеї проросійської спрямованості подальшого розвитку України.
Нардеп, знаючи про окупацію державою-агресором частини території України, продовжував здійснювати підривну діяльності проти нашої держави.
Обвинувачені перебувають під вартою.
- Затримано помічника Шуфрича, який фінансував росгвардію в Криму, — СБУ
- Колаборант возив рашистів на ротацію з Харківщини до Бєлгорода, — СБУ
- Працівник «Укрзалізниці» шпигував за позиціями ЗСУ на Покровському напрямку