Шевченківський районний суд Києва 14 листопада продовжив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 5 грудня. Захист політика наполягав на зміні запобіжного заходу, але їхнє клопотання було відхилене.

Про це повідомляє Суспільне.

Сторона захисту заявляла про відсутність належної доказової бази та необґрунтованість підозри. Адвокати закликали суд дозволити Шуфричу виконувати свої обов’язки у парламенті, зважаючи на його стан здоров’я та обставини.

“Він 14 місяців перебуває у СІЗО без обвинувального вироку. Більше користі від нього було б у Верховній Раді. Шуфрич має низку захворювань, як і його батько. Ми просимо будь-який запобіжний захід, не пов’язаний із триманням під вартою”, – заявив адвокат.

Суд також розглядав запобіжний захід для колишнього помічника Шуфрича, В’ячеслава Черепані, який просив замінити утримання під вартою на цілодобовий домашній арешт.

“Я хочу довести свою невинуватість і повернути майно, яке у мене вилучили”, – сказав Черепані.

Втім, прокурор заперечив обидва клопотання, наголосивши, що підозра є обґрунтованою, а ризики залишаються високими.

“Ризики не зменшились. Запобіжний захід у вигляді тримання під вартою слід продовжити”, – підкреслив прокурор.

Нагадаємо, що 3 вересня Офіс Генерального прокурора скерував до суду обвинувальний акт проти народного депутата України IX скликання від забороненої партії “ОПЗЖ” та його колишнього помічника. Їх звинувачують у низці злочинів, зокрема у фінансуванні дій, спрямованих на насильницьку зміну та повалення конституційного ладу, захоплення державної влади, а також зміну територіальних меж і державного кордону України.

Депутату також інкриміновано державну зраду: за даними слідства, він був завербований спецслужбами країни-агресора та підтримував проросійські наративи, публічно просуваючи ідеї, які підривали безпеку та незалежність України.