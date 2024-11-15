Про це повідомляє Суспільне.
Сторона захисту заявляла про відсутність належної доказової бази та необґрунтованість підозри. Адвокати закликали суд дозволити Шуфричу виконувати свої обов’язки у парламенті, зважаючи на його стан здоров’я та обставини.
“Він 14 місяців перебуває у СІЗО без обвинувального вироку. Більше користі від нього було б у Верховній Раді. Шуфрич має низку захворювань, як і його батько. Ми просимо будь-який запобіжний захід, не пов’язаний із триманням під вартою”, – заявив адвокат.
Суд також розглядав запобіжний захід для колишнього помічника Шуфрича, В’ячеслава Черепані, який просив замінити утримання під вартою на цілодобовий домашній арешт.
“Я хочу довести свою невинуватість і повернути майно, яке у мене вилучили”, – сказав Черепані.
Втім, прокурор заперечив обидва клопотання, наголосивши, що підозра є обґрунтованою, а ризики залишаються високими.
“Ризики не зменшились. Запобіжний захід у вигляді тримання під вартою слід продовжити”, – підкреслив прокурор.
Нагадаємо, що 3 вересня Офіс Генерального прокурора скерував до суду обвинувальний акт проти народного депутата України IX скликання від забороненої партії “ОПЗЖ” та його колишнього помічника. Їх звинувачують у низці злочинів, зокрема у фінансуванні дій, спрямованих на насильницьку зміну та повалення конституційного ладу, захоплення державної влади, а також зміну територіальних меж і державного кордону України.
Депутату також інкриміновано державну зраду: за даними слідства, він був завербований спецслужбами країни-агресора та підтримував проросійські наративи, публічно просуваючи ідеї, які підривали безпеку та незалежність України.